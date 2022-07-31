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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Bonomo'nun deniz keyfi

Bir süredir oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile birlikte Çeşme'de tatil yapan Can Bonomo, dün tek başına bir plajda objektiflere yansıdı

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  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile birlikte tatil yapmak için Çeşme'ye giden Can Bonomo, geçtiğimiz gün bir plajda tek başına görüntülendi.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Uzun süre sahilde oturan 35 yaşındaki şarkıcı, daha sonra denize girdi.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Vücudundaki dövmelerle dikkat çeken Bonomo, yüzmek yerine bir süre denizin içinde yürümeyi tercih etti.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Can Bonomo, daha sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü. 
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    AİLE TATİLİ

    Bonomo, geçtiğimiz günlerde de eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile bir plajda objektiflere yansımıştı.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Ünlü çift, sıcaktan bunalan oğulları Roman'ı denize sokarak serinletmişti.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Oğlunu kucağından bir an olsun ayırmayan Karayel, siyah bir bikini giymişti.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    Roman ile birlikte denizde oyunlar oynayan Bonomo ve Karayel'in keyifli anları, objektiflere böyle yansımıştı.
  • Can Bonomo'nun deniz keyfi - Magazin haberleri

    2018 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

    Öte yandan 2018 yılında evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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