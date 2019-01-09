Sokak hayvanlarına yönelik işkence haberlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İnsan vahşeti karşısındaki çaresizlikleriyle yürekleri sızlatan sokak hayvanlarına yönelik işkencenin bugünkü ilk adresi Karaman. İHA'nın haberine göre, ayak ve kuyruğu kesilerek köprü altına atılan birkaç günlük olduğu tahmin edilen yavru köpeği, doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş buldu. Sanayide esnaf olan Mustafa Uflaz, ayak ve kuyruğu kesilen yavru köpeği veterinerde tedavisini yaptırdı. Ardından köpeği sahiplenen Uflaz, iş yerinde ona karton kutudan yuva yaptıktan sonra biberonla beslemeye başladı.

PARKTA BIÇAKLANDI

Gaziantep'te yaralı halde bulunan köpeğin boyun bölgesinden 2 kez bıçaklandığı bildirildi. AA'nın haberine göre, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, Kavaklık Parkı'nda yaralı halde buldukları köpeği tedavi altına aldı. Veteriner hekim Esra Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yapılan ihbarın ardından köpeği yaralı bulduklarını söyledi. Köpeğin boyun bölgesinde 2 bıçak darbesi tespit ettiklerini ifade eden Taşkın, şunları kaydetti: "Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Operasyonla yaralarını dikeceğiz. Yaraları derin ve kanaması var. İnşallah operasyondan sonra toparlayacak. Bu, maalesef insan vahşetinin bir ürünü. Bu hayvanlar her gün sokaklarda şiddete, açlığa maruz kalıyor. Açlık, soğuk bir tarafa, bir de insan ürünü olan vahşet vakaları oluyor. Bu hayvanlar hiç kimseye durduk yere saldırmıyor, ısırmıyor. Maalesef insanların yaptıklarından, yaşadıkları tramvaydan dolayı korkuyorlar. Bir köpek insana saldırabilir ama maalesef ki bunun nedeni insanların hayvanlara yaptıkları travmalar."

YAVRU KEDİNİN ÜZERİNE ASİT DÖKTÜLER

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerine asit dökülen yavru kedi, hayvanseverlerin girişimiyle tedaviye alındı. İHA'nın haberine göre, Malkara'da üzerine asit dökülmüş halde bulunan yavru kedi, ilçede bulunan Umuklu Kuyruklar Gönüllü Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Burada ilk kontrolü yapılan kedi, tedavisini yapılmak üzere İstanbul'da özel bir kliniğe sevk edildi. Üzerine asit döküldüğü belirlenen kedi, tedaviye alındı. Malkara Umutlu Kuyruklar Gönüllü Hayvan Bakımevi sahibi Ümran Yoran, "Düğme adını verdiğimiz yavru kedi bize getirildiğinde durumu çok kötüydü. Biz onu önce yandığını düşündük. Ancak İstanbul´da bulunan kliniğe götürdüğümüzde asit döküldüğü ifade edildi. Hemen tedavi süreci başladı. Tedavi halen evde devam ediyor. Biz, hayvanseverler olarak bu tür olaylara karşıyız. Hayvanlar da birer canlıdır. Onlara zarar verilmesini istemiyoruz. Onlar da Allah'ın dilsiz kulları. Hayvanları sevelim, onları koruyalım. Sevmeyebilirler, ancak onlara da zarar vermesinler. Bizim olduğu kadarıyla, onların da yaşamaya hakkı var" dedi.

YAŞLI EŞEĞE JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü kırsalında donmak üzere iken jandarma tarafından bulunan 13 eşekten ayağı yaralı olan eşek jandarma ekibinin aracıyla ahıra götürülerek tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre, Hisarcık-Simav karayolunda devriye gezen İlçe Jandarma ekiplerince gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kurtdere köyü yakınlarındaki kırsal alanda donmak üzere olan biri yaralı 13 başıboş eşek bir ahırda muhafaza altına alınmıştı. Bu arada ayağından yaralı olan eşek jandarma aracına alınarak 13 kilometre uzaklıkta ilçe girişindeki bir ahıra götürüldü. Yaralanan eşek Veteriner Hekim Ali Var tarafından gerekli tedavisi yapılarak sağlığına kavuştu.

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