Can Evim 14. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Can Evim'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İddialı yaz dizileri arasında yer alan Can Evim'de Taylan, Ceylan'ın aşkını kazanmak için her şeyi yaparken, başta ömer olmak üzere geride kalan herkesin hayatını hiçe sayıyor. Can Evim 13. son bölüm özeti ve 14. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

CAN EVİM 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben sana aşığım"

CAN EVİM 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan, Tanbay’ların evine yerleşir!

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, kan dökülmeden bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar. Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalmıştır. Ancak Taylan'ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer'i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar. Herkesi, en çok da Ceylan'ı sarsan acı haber; Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ceylan, Kristina'nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, edilen ihanetlerin, oynanan oyunların ve gizli kalmış gerçeklerin ortaya döküldüğü yepyeni bir dönem başlar.

Elvan'ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan'ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki'yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.