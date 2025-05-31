Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz aşkı tatilde ortaya çıktı
Oyuncu Can Kızıltuğ ile meslektaşı Afra Karagöz'ün aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin yeni başlayan ilişkisi, Alaçatı'da yaptıkları tatil paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı
Giriş: 31.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:38
Oyuncu Can Kızıltuğ ile meslektaşı Afra Karagöz'ün yeni başlayan aşkları, yaptıkları tatil paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.
Alaçatı sokaklarında bir otomobille gezerken paylaşımda bulunan Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz'ün ilişkilerinin henüz çok yeni olduğu öğrenildi. Tatil kareleriyle beraberliklerini ilan eden Kızıltuğ ve Karagöz, bu haberlerle sevenlerinin dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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