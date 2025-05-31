Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz aşkı tatilde ortaya çıktı

Oyuncu Can Kızıltuğ ile meslektaşı Afra Karagöz'ün yeni başlayan aşkları, yaptıkları tatil paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Alaçatı sokaklarında bir otomobille gezerken paylaşımda bulunan Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz'ün ilişkilerinin henüz çok yeni olduğu öğrenildi. Tatil kareleriyle beraberliklerini ilan eden Kızıltuğ ve Karagöz, bu haberlerle sevenlerinin dikkatini çekti.

Fotoğraflar: Instagram