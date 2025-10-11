Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Can Öncü Portekiz'de kürsüye çıktı - Motor Sporları Haberleri

        Can Öncü Portekiz'de kürsüye çıktı

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de koşulan 11. etabının ilk yarışında 3. olarak podyuma çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 11.10.2025 - 17:00
        Can Öncü Portekiz'de kürsüye çıktı
        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'deki sezonun 11. etabında hafta sonunun ilk yarışında 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarış, Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Yarışa pole pozisyonundan başlayan ay-yıldızlı genç motosikletçi, Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına damalı bayrağı liderin 0.814 saniye gerisinde üçüncü sırada geçti.

        Estoril'de ilk yarışı, Renzi Corse takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Pata Yamaha Ten Kate Racing ekibinden İtalyan sürücü Stefano Manzi de liderin 0.440 saniye gerisinde ikinci tamamladı.

        Bu sonuçla genel klasmanda 400 puanla Stefano Manzi birinci, 336 puanla milli motosikletçi Can Öncü ikinci, 227 puanla Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia da üçüncü sırada yer alıyor.

        Estoril hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 14.35'te başlayacak.

