"O parayı kocandan alacaksın, benden değil"

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman, Instagram'da takipçisinin kendisine attığı küfürlü mesajı paylaştı.

"ÇOK YAZIK..."

Yaman, takipçisinden gelen, "Kendini rezil ediyorsun" mesajını sosyal medya hesabında yayınlayarak, "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." yorumunu yaptı.

HAVALİMANINDA 2 BİN HAYRANI KARŞILADI

Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Türk aktör Can Yaman'ı havalimanında, 2 bin hayranı karşılamıştı. Havalimanı dışında özel bir araca binen oyuncu, polis eşliğinde otele gitmişti.