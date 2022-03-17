Bunun Çanakkale turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü ayrı bir branş. Bugüne kadar sadece günübirlik, gelip geçici dalış turizmiyle ünlü olan Çanakkale, yurt dışından geleceklerle 4-5 gün, buna kara gezileri ve diğer tarihi yerleri eklediğiniz zaman bu yaklaşık 1 haftalık konaklamalı gezi haline dönüşecek."

Zeybek, yapay resifler gibi değil doğal bir park olan Çanakkale'nin su altı dünyasında birçok batığın olduğu gibi durduğunu kaydetti.