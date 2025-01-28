Çanakkale'de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu
Çanakkale'de hakkında kayıp ihbarında bulunulan çocuk, jandarma tarafından ormanlık alanda uyurken bulundu
Giriş: 28.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:59
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kumkale köyünde 14 yaşındaki B.H.E'nin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İz takip köpeğiyle arazide arama yapan ekipler, çocuğu ormanlık alanda uyurken buldu. Sağlık kontrollerinin arından çocuk, ailesine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
Günün Önemli Manşetleri