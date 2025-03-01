Çanakkale'de nikah dönüşü feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında nikahtan dönen aile üyelerinin bulunduğu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Bayramiç'ten Çan'a giden Rabia Aysel yönetimindeki otomobil ile Çan'dan Çanakkale yönüne seyreden Nuri Ziya Mavi idaresindeki Etili köyü yakınlarında çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarına savrulurken, alev alarak yanan bir otoxmobil kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Çan'da yapılan nikahtan dönen sürücü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybetti, aralarında gelinin de bulunduğu A.T, T.G, M.M, A.M.T ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Aysel ve yolcu N.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mavi'nin cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Etili köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhsine Mavi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi'nin ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.