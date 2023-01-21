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Çanakkale'de tefecilik operasyonu: 7 tutuklama

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de tefecilik operasyonu: 7 tutuklama
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DHA

Çanakkale'de pazarcıların mallarını baskıyla ellerinden alıp, iş yerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tehdit ve baskı uygulayıp, pazarcı esnafının mallarını zorla ve karşılıksız olarak ellerinden aldıkları, iş yerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, 3 aylık takibin ardından 17 Ocak tarihinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.D., H.D., Y.K., H.İ., E.B., B.K. ve M.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait fişekler, mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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