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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALEBoğazı'nda, makine arızası yapan 'Litvanya' bayraklı konteyner gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:20
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda, makine arızası yapan 'Litvanya' bayraklı konteyner gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

        İzmir'den Bulgaristan'a gitmek üzere denize açılan 147 metre uzunluğundaki 'Litvanya' bayraklı, 'Sonata' isimli konteyner gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Bozcaada Demir Bölgesi'ne götürülüp demirletildi.

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