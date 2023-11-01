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        Çanakkale'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 77 göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 kişi ise yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:10
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        Çanakkale'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 77 göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 kişi ise yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye 'TCSG-8' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca göçmenlerin arasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şüpheli ise yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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