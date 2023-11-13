Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)

METREKAREYE72KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale´de bugün sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman etkisini artıran sağanakta, kent merkezine metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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