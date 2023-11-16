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        Okul müdürünün organları, 5 hastaya umut oldu

        ÇANAKKALE'debeyinölümü gerçekleşen okul müdürü Mehmet Ali Kır'ın (55) bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:30
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        Okul müdürünün organları, 5 hastaya umut oldu
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        ÇANAKKALE'debeyinölümü gerçekleşen okul müdürü Mehmet Ali Kır'ın (55) bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek.

        Çan Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır, 5 gün önce aniden rahatsızlandı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Kır'a beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakımda tedavisine başlandı. Doktorların müdahalelerine rağmen Kır'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Kır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Kır'ın alınan böbrekleri ve karaciğeri Bursa'ya, korneaları ise Balıkesir'deki hastanelere gönderildi. Kır'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya can ve ışık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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