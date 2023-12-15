Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (3)
KEPEZDERESİ TAŞTI
Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Derede bulanan ve su alan bazı tekneler de zarar gördü.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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