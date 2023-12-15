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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:00
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (3)
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        KEPEZDERESİ TAŞTI

        Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Derede bulanan ve su alan bazı tekneler de zarar gördü.

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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