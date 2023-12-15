Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı (2)

KÖYYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Çanakkale Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan başlayarak, yarın saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.