Çanakkale'de skuter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 14.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 14.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı 15 Aralık Cuma günü saat 19.00’dan başlayarak 16 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.” ifadesi kullanıldı.