Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2) 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2) 
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOĞAZ,10 KNOT ALTINDAKİ GEMİLERE KAPATILDI

        Çanakkale'deki olumsuz hava şartları devam ederken, Çanakkale Boğazı, etkili olan akıntı ve sert rüzgar nedeniyle saat 22.10 itibariyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilere kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Evreşe Belediyesinde en düşük işçi maaşı 37 bin lira oldu
        Evreşe Belediyesinde en düşük işçi maaşı 37 bin lira oldu
        Çanakkale'de yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi
        Çanakkale'de yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi
        Biga'da açılan darbuka ritim kursu kadınlardan yoğun ilgi gördü
        Biga'da açılan darbuka ritim kursu kadınlardan yoğun ilgi gördü
        Belgesel izleyerek başladığı taş yontma sanatında 2 bine yakın eser yaptı
        Belgesel izleyerek başladığı taş yontma sanatında 2 bine yakın eser yaptı
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapıl...
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapıl...