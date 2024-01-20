Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2)
BOĞAZ,10 KNOT ALTINDAKİ GEMİLERE KAPATILDI
Çanakkale'deki olumsuz hava şartları devam ederken, Çanakkale Boğazı, etkili olan akıntı ve sert rüzgar nedeniyle saat 22.10 itibariyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilere kapatıldı.
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