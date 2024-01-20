Çanakkale'de yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi Çanakkale Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki 2 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki 2 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 19.00'da, Çanakkale'den Eceabat'a saat 20.00'daki seferler olumsuz hava şartları yüzünden gerçekleştirilmeyecek.

Açıklamada diğer seferlerin Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.