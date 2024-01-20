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        Biga'da açılan darbuka ritim kursu kadınlardan yoğun ilgi gördü

        Çanakkale'nin Biga ilçesi belediye tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen darbuka ritim kursu kadınların katılımıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:09
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        Biga'da açılan darbuka ritim kursu kadınlardan yoğun ilgi gördü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesi belediye tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen darbuka ritim kursu kadınların katılımıyla sürüyor.

        Biga Belediyesine bağlı faaliyet gösteren merkezin sorumlusu Filiz Turhan Hussu, AA muhabirine, 3 aylık kursa 70 kadının katıldığını, şu anda 45 kursiyerin eğitime devam ettiğini söyledi.

        Melih Ceylan'ın eğitmenliğinde darbuka ritim kursuna iki grup halinde katılan kadınların haftanın iki günü eğitim aldığını dile getiren Hussu, şu bilgileri verdi:

        "30 ila 70 yaşlarındaki kursiyerlerimizle toplu konser vermek için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Çalışan kadınlarımızı da düşünerek eğitimlerimizi akşam saatlerinde yapıyoruz. İlk kez açtığımız kursumuza çok yoğun bir talep aldık. Şu anda 45 kursiyerimizle devam ediyoruz. Keyif alıyoruz aynı zamanda buranın personeli olarak mesai saati sonrasında bize çok iyi geliyor. Ritim insanın ruhuna çok iyi geliyor."

        Kursiyer emekli sınıf öğretmeni Nurşen Özdemir ise birçok enstrümanı çalmayı denediğini ancak ritim sazları hiç eline almadığını anlattı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde gündüz yağlı boya resim ve seramik kurslarına katıldığını aktaran Özdemir, "65 yaşından sonra denediğim enstrümanla ritmi severek öğrendim. Çok eğleniyoruz. Burada çok mutluyum." dedi.

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