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        Evreşe Belediyesinde en düşük işçi maaşı 37 bin lira oldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe belde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde mutabakata varılarak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:04
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        Evreşe Belediyesinde en düşük işçi maaşı 37 bin lira oldu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe belde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde mutabakata varılarak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Evreşe Belediyesinin, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle belediyeye bağlı Personel Limitet Şirketi işçilerinin en düşük ücreti 37 bin liraya, ikramiyeleri ise 52 günden 77 güne çıkarıldı.

        Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediye personeliyle halka güler yüzle hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Çalışanların hakkını hukukunu düşünmek zorunda olduklarını belirten Soyuak, "Evreşe'miz için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz ve yaptığımız faaliyetlerle halkımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bu sözleşme hepimize hayırlı olsun." dedi.

        Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise "Evreşe beldemize her gelişimizde yenileşmeye, gelişmeye ve yeni katılan hizmetlere şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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