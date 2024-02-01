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        Tırmanış sırasında yaşamını yitiren dağcı anısına zirve yürüyüşü

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 50 sporcu, 13 yıl önce Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken ölen Emre Kuruoğlu'nun (21) anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:20
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        Tırmanış sırasında yaşamını yitiren dağcı anısına zirve yürüyüşü
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 50 sporcu, 13 yıl önce Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken ölen Emre Kuruoğlu'nun (21) anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yaptı.

        Bayramiç ilçesi Çırpılar köyü doğumlu olan Emre Kuruoğlu, 2011'de Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken buz nedeniyle kayıp, vadiye düşerek hayatını kaybetti. Kuruoğlu'nu anmak için dün 50 dağcı zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Sporcular ilk olarak Bayramiç ilçesi Çırpılar köyünde toplandı. Sporcular ilk olarak Emre Kuruoğlu'nun babası Fahri Kuruoğlu ile bir araya geldi. Ardından da köyden başlayarak 15 kilometre yol alıp Sazak Kulesi'ne kadar yürüdü. Fahri Kuruoğlu, "Oğlumun anısına her sene dağcı çocuklar geliyor, ben de elimden geldiği kadar onlara ikramda bulunuyorum. Oğlumun adını yaşatıyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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