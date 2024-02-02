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        Bülent Turan: Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraşacağız (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:00
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        Bülent Turan: Depremin en büyüğü de olsa en az hasarla atlatalım diye uğraşacağız (2)
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        'BÜTÜNPARTİLERİN TERÖRE KARŞI NET DURMASI LAZIM'

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç ve partililerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Turan, burada gündeme dair değerlendirmede bulundu.

        Kilisede bir vatandaşın öldürüldüğünü hatırlatan Bakan Yardımcısı Turan, "Diyarbakır'da da kendi halinde bir adamcağız vurularak öldürüldü. Bunların rastgele mi yapıldığını düşünüyorsunuz. Bunların bir arkası, önü olmadığını mı düşünüyorsunuz. Bu ülke Maraş'ı, Çorum'u, darbeleri, 15 Temmuz'u yaşadı. Fakat kendi irfanı, izanı ile bunları aşmayı başardı. Kim ne yaparsa yapsın, devletimiz de milletimiz de, siyasetimiz de artık bu tarz yanlışlara izin vermeyecek. Bu ülkenin birliğine beraberliğine kim kastediyorsa onun altında kalacak. Bütün partilerin teröre karşı net durması lazım. Bütün yapıların, siyasi anlayışların teröre karşı çok dik durması lazım" dedi.

        Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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