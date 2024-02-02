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        Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde yapılan operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:18
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        Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde yapılan operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ezine ve Ayvacık'ın sahil kesimlerinde yaptıkları operasyonlarda 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı araçlarda 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla G.T, S.Ş. ve E.E. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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