Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde yapılan operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde yapılan operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ezine ve Ayvacık'ın sahil kesimlerinde yaptıkları operasyonlarda 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı araçlarda 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla G.T, S.Ş. ve E.E. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.