Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'ninAyvacık ve Ezine ilçelerinde, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
ÇANAKKALE'ninAyvacık ve Ezine ilçelerinde, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün sabaha karşı, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ve organizatör G.T., S.Ş. ve E.E. yakalandı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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