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        Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

         ÇANAKKALE'ninAyvacık ve Ezine ilçelerinde, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:50
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        Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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         ÇANAKKALE'ninAyvacık ve Ezine ilçelerinde, 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün sabaha karşı, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ve organizatör G.T., S.Ş. ve E.E. yakalandı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

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