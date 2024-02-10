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        AK Parti'li Zengin: Millete selam vermek yerine, hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin Çanakkale'deki belediye başkan adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Genel kurula geldiklerinde her defasında millete selam vermek yerine, hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu? Olamaz, asla olmaz. Onlara oy veren seçmenlerin de ben asla bunu istemediğine inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:50
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        AK Parti'li Zengin: Millete selam vermek yerine, hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu
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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin Çanakkale'deki belediye başkan adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Genel kurula geldiklerinde her defasında millete selam vermek yerine, hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu? Olamaz, asla olmaz. Onlara oy veren seçmenlerin de ben asla bunu istemediğine inanıyorum" dedi.

        Çanakkale, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, il ve ilçe yönetimleri, belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp, konuşmalarla devam etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuşmasında, genel kurulda saatlerce muhalif partileri dinlediklerini belirterek, "Bunları dinlerken bazen hayrete düşeriz. O kadar enteresan cümleler duyuyoruz ki; bazen çok uzakmış gibi görünen partilerin nasıl kol kola girdiğini görüyoruz. Bazen ekranlarda birbiriyle kavga eden insanların genel kurulda nasıl arkadaşlık yaptığını görüyoruz. Geçen hafta İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde çok önemli bir saldırı oldu. O saldırıda bir kadın, hanımefendi hayatını kaybetti. Yaralı polislerimiz var, 2 terörist orada bu eylemi yaparken durduruldular. Onlarla alakalı Meclis'te geçmiş dönemlerde şimdiki adıyla DEM ama bu konuşmalar yapılırken HDP milletvekillerinin ve CHP milletvekillerinin ortak defaatle açıklamaları, eylemleri var. Onların tahliye edilmeleri için yaptıkları basın toplantıları, genel kurulda yaptıkları konuşmalar var. Genel kurula geldiklerinde her defasında millete selam vermek yerine, hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu? Olamaz, asla olmaz. Genel kurulda onlara oy veren seçmenlerin de ben asla bunu istemediğine inanıyorum" dedi.

        'SİYASET HALA BİR KİMLİK MESELESİ'

        Zengin şöyle devam etti:

        "Bizim analarımız evlatlarını daha doğurduğu gün şöyle dua eder, evladını kucağına aldığında kulağına ezanı okunup, isim verilirken 'Vatana, millete hayırlı olsun' derler. Başka dinden de bu ülkede çok güzel insanlar var. Onlar da kendi inançlarıyla yaptıkları bütün törenlerde bu topraklara saygı duyarak, dua ederek iş yapıyorlar. Evlatlarına bu kadar vatan sevgisi verilirken genel kurulda, mecliste yapılan konuşmalarda neden bu topraklardan bu kadar uzak konuşmalar yapılıyor. Türkiye'de siyaset ne tek başına icraat ne tek başına siyaset bunlar birleşerek yapılıyor. Çünkü hala siyaset bizim kimliklerimizi çok belirleyici. İnsanlar kendi adından bahseder gibi önce hangi partili olduğunu söylüyor. Siyaset hala bir kimlik meselesi. Biz aynı anda ikisini yapan insanlarız." diye konuştu.

        AK Parti'de kendi kimliğimizi, siyaset geleneğimizi AK Partili olma geleneğimizi her daim hatırlayarak, aklımızda tutarak; ama hizmet ederken hiçbir parti ayırmadan çalışıyoruz" diyen Zengin, şöyle devam etti:

        "Bugün buraya tam 2,5 saatte geldik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atılırken, buraya gelmiştim. 3-3.5 yıldan daha az bir sürede bu köprü yapıldı. Türkiye'de ve dünyada biricik özelliklere sahip bir köprü. Şunu demek istiyorum, bu köprü bu yollar yapılırken var mı bir partili ayrı mı? Yok, herkes geçsin. Geçen gören gözlerin hepsi, 'Allah razı olsun' desin. Milletimiz istifade etsin. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bütün çalışmalarda bu vardır" dedi.

        İL VE İLÇE ADAYLARI TANITILDI

        Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin Çanakkale Belediye Başkan adayını Jülide İskenderoğlu, ilçe adaylarını Ayvacık'ta Ersan Sezer, Bayramiç'te Saadettin Arslan, Biga'da Bülent Erdoğan, Bozcaada'da Mustafa Mutay, Çan'da Ersin Çetin, Eceabat'ta Serkan Gündüz, Ezine'de Güray Yüksel, Gelibolu'da Kamil Soyuak, Gökçeada'da Yıldıray Ölçek, Lapseki'de Eyüp Yılmaz, Yenice'de Veysel Acar, belde belediye başkan adaylarını ise Küçükkuyu'da Halil Zahit Mert, Gümüşçay'da Adnan Pastırmacı, Karabiga'da Ahmet Elbi, Terzialan'da Tuncay Göymen, Geyikli'de Mevlüt Oruçoğlu, Evreşe'de Hakkı Uysal, Kavakköy'de Mert Nizamoğlu, Çardak'ta Recep Sezgin, Umurbey'de İlker Uzunçakır, Kepez'de Cüneyt Aksu, Kalkım İbrahim Taşkın olarak açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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