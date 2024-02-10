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        Çanakkale´de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıda gözaltı sayısı 4´e çıktı

        ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:30
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        Çanakkale´de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıda gözaltı sayısı 4´e çıktı
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        ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

        Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. Motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vurulup motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Avcı da kurtarılamadı.

        İKİ KÖYDE ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

        Olayın ardından dün Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, Bayramiç'e bağlı Sarıot ve Akçakıl köyünde çalışma başlatarak birçok adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden ikisinin A.G. ve C.Ö. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Şüphelilerin Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'yı, köy yol ayrımında önünü araç ile kesip, çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü anlaşıldı. Ayrıca Şakir Aydın ve Tayfun Avcı´nın olay yaşanmadan önce şüphelilerle köyde yapılan bir hayra katıldıkları ve sonrasında bir evin bahçesinde birlikte içki içtikleri ortaya çıktı.

        GÖZALTI SAYISI 4´E ÇIKTI

        Jandarma ekiplerince 2 gündür süren çalışmaların ardından firari şüpheliler A.K. ve D.B. de Bayramiç ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Toplam 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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