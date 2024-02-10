Çanakkale'de geleneksel deve güreşi yapıldı

Bu kültürlerin yaşatılması için Biga Belediyesi olarak destek verdiklerini belirten Erdoğan, burada 150'nin üzerinde devenin gösteri sunduğunu ifade etti. ​​​​​​​

Kıran kırana mücadelede develer, birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük güç harcadı. Zaman zaman kilitlenen develeri ayırmak için görevliler uzun uğraşlar verdi.

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