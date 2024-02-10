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        Çanakkale'de geleneksel deve güreşi yapıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:02
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        Çanakkale'de geleneksel deve güreşi yapıldı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4. folklorik deve güreşi yapıldı.

        Pekmezli köy meydanında düzenlenen etkinlikte Marmara ve Ege bölgelerinden 150'nin üzerinde deve güreşti.

        Kıran kırana mücadelede develer, birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük güç harcadı. Zaman zaman kilitlenen develeri ayırmak için görevliler uzun uğraşlar verdi.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AA muhabirine, değerleri yaşatmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Bu kültürlerin yaşatılması için Biga Belediyesi olarak destek verdiklerini belirten Erdoğan, burada 150'nin üzerinde devenin gösteri sunduğunu ifade etti. ​​​​​​​

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