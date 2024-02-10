GMKA, Balıkesir ve Çanakkale'de yatırım yapmak isteyenlere hazırladığı raporlarla yol haritası sunuyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), sorumluluk alanındaki Balıkesir ve Çanakkale’de yatırım yapmak isteyen girişimciler için kapsamlı fizibilite raporları hazırlayarak yol haritası sunuyor.

GMKA'dan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren GMKA’nın hazırladığı fizibilite raporlarının yatırımcılara bölgenin potansiyelini değerlendirme ve doğru stratejiler geliştirme konusunda önemli bir rehber niteliği taşıdığı bildirildi.

Ajans tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının geniş bir sektörel yelpazede çeşitli fırsatları ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, kırsal yatırımlardan turizm yatırımlarına, madencilik yatırımlarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok sektörde detaylı analizler içeren raporların yatırımcılara bölgeye yönelik potansiyel avantajları gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yatırım yapılabilecek potansiyeli ortaya koyan raporlar ile hem yatırımcısına zaman kazandırdığı hem de uygulanabilir, sürdürülebilir ve yatırımlarının karlı bir yatırıma dönüşüp dönüşemeyeceğini değerlendirebilme konusunda yardımcı olduğu kaydedildi.

Stratejik öneriler içeren raporlar ile yeni fırsatları da girişimcilerin önerisine sunulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"GMKA’nın hazırladığı bu raporlar, bölgeye yönelik yapılan yatırımların başarı şansını artırarak bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlıyor. Aynı zamanda, yatırımcıları bölgeye çekerek istihdamın artmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Güney Marmara Bölgesi, bu kapsamlı fizibilite raporları sayesinde sadece yerel değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ajans, bölgeye yapılacak stratejik yatırımların başarılı ve sürdürülebilir olması adına yatırımcılara rehberlik etmeye de devam ediyor. Bölgede fizibilite raporları ile hali hazırda yatırımlarını gerçekleştirmiş firmalar bulunurken birçok sektör için GMKA her sene rapor üretmeye de devam ediyor. Raporlara bakanlığın koordinesinde yayına alınan www.yatirimadestek.gov.tr adresinden ve GMKA’nın da bölge için hazırlamış olduğu dokümanlara www.gmka.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise GMKA tarafından hazırlanan raporların bölgenin geniş potansiyelini analiz ederek doğru stratejiler geliştirme konusunda yol gösterici nitelik taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu raporlar sadece çeşitli sektörlerdeki fırsatları ortaya koymakla kalmayıp aynı zamanda stratejik önerilerle yeni fırsatları girişimcilerin dikkatine sunuyor. Bölgeye yapılan yatırımların başarı şansını artırarak ekonominin canlanmasına da destek oluyor. Bu büyük potansiyele sahip bölgeye yatırım yapmak isteyenleri bekliyoruz, çünkü birlikte başarılı ve kalkınmış bir geleceği inşa etmek için adımlar atmaya hazırız."