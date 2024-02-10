Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GMKA, Balıkesir ve Çanakkale'de yatırım yapmak isteyenlere hazırladığı raporlarla yol haritası sunuyor

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), sorumluluk alanındaki Balıkesir ve Çanakkale'de yatırım yapmak isteyen girişimciler için kapsamlı fizibilite raporları hazırlayarak yol haritası sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        GMKA, Balıkesir ve Çanakkale'de yatırım yapmak isteyenlere hazırladığı raporlarla yol haritası sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), sorumluluk alanındaki Balıkesir ve Çanakkale’de yatırım yapmak isteyen girişimciler için kapsamlı fizibilite raporları hazırlayarak yol haritası sunuyor.

        GMKA'dan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren GMKA’nın hazırladığı fizibilite raporlarının yatırımcılara bölgenin potansiyelini değerlendirme ve doğru stratejiler geliştirme konusunda önemli bir rehber niteliği taşıdığı bildirildi.

        Ajans tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının geniş bir sektörel yelpazede çeşitli fırsatları ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, kırsal yatırımlardan turizm yatırımlarına, madencilik yatırımlarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok sektörde detaylı analizler içeren raporların yatırımcılara bölgeye yönelik potansiyel avantajları gösterdiği aktarıldı.

        Açıklamada, bölgede yatırım yapılabilecek potansiyeli ortaya koyan raporlar ile hem yatırımcısına zaman kazandırdığı hem de uygulanabilir, sürdürülebilir ve yatırımlarının karlı bir yatırıma dönüşüp dönüşemeyeceğini değerlendirebilme konusunda yardımcı olduğu kaydedildi.

        Stratejik öneriler içeren raporlar ile yeni fırsatları da girişimcilerin önerisine sunulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "GMKA’nın hazırladığı bu raporlar, bölgeye yönelik yapılan yatırımların başarı şansını artırarak bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlıyor. Aynı zamanda, yatırımcıları bölgeye çekerek istihdamın artmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Güney Marmara Bölgesi, bu kapsamlı fizibilite raporları sayesinde sadece yerel değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ajans, bölgeye yapılacak stratejik yatırımların başarılı ve sürdürülebilir olması adına yatırımcılara rehberlik etmeye de devam ediyor. Bölgede fizibilite raporları ile hali hazırda yatırımlarını gerçekleştirmiş firmalar bulunurken birçok sektör için GMKA her sene rapor üretmeye de devam ediyor. Raporlara bakanlığın koordinesinde yayına alınan www.yatirimadestek.gov.tr adresinden ve GMKA’nın da bölge için hazırlamış olduğu dokümanlara www.gmka.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise GMKA tarafından hazırlanan raporların bölgenin geniş potansiyelini analiz ederek doğru stratejiler geliştirme konusunda yol gösterici nitelik taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu raporlar sadece çeşitli sektörlerdeki fırsatları ortaya koymakla kalmayıp aynı zamanda stratejik önerilerle yeni fırsatları girişimcilerin dikkatine sunuyor. Bölgeye yapılan yatırımların başarı şansını artırarak ekonominin canlanmasına da destek oluyor. Bu büyük potansiyele sahip bölgeye yatırım yapmak isteyenleri bekliyoruz, çünkü birlikte başarılı ve kalkınmış bir geleceği inşa etmek için adımlar atmaya hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Çanakkale'de küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Çanakkale'de küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Çanakkale'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, kent protokolüyle maç y...
        Çanakkale'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, kent protokolüyle maç y...
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
        Çanakkale´de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıya 2 gözaltı
        Çanakkale´de 2 motosikletlinin öldüğü silahlı saldırıya 2 gözaltı
        Apollon Smintheus Tapınağı'nın fareleri de EMITT'te yer aldı
        Apollon Smintheus Tapınağı'nın fareleri de EMITT'te yer aldı