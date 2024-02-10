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        Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yılın ilk konserinde sahne aldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 2024 yılının ilk konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:48
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        Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yılın ilk konserinde sahne aldı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 2024 yılının ilk konseri verildi.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Şef Fikret Toksözlü yönetimindeki koro, konserde Türk Sanat Müziğinden birçok eseri seslendirdi.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, konserde emeği geçen koro üyelerine teşekkür ederek, "Öncelikle başta koro şefi Fikret Toksözlü, saz ekibi ve sanatçılarımıza böyle güzel bir gece yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da bizlerle programı izledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

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