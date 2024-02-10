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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Çanakkale'de aday tanıtım toplantısında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Her defasında millete selam vermek yerine hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu? Olamaz, asla olamaz. Onlara oy veren seçmenlerin de ben asla bunu istemediğine inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:24 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:41
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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Çanakkale'de aday tanıtım toplantısında konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Her defasında millete selam vermek yerine hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu? Olamaz, asla olamaz. Onlara oy veren seçmenlerin de ben asla bunu istemediğine inanıyorum." dedi.

        Zengin, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde partisinin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Çanakkale'de insanı heyecanlandıran bir ruh olduğunu, "vatan" denilince akla Çanakkale'nin geldiğini söyledi.

        Çanakkale'nin, sayının, silahın, gücün en az olduğu anda en büyüğünü başarmış, azmin, imanın simgesi, hakiki zaferin temsili bir şehir olduğunu belirten Zengin, "O yüzden bence Çanakkale'yi konuşurken, bu konular üzerine düşünürken tefekkür ederek, ne kadar maneviyatlı, dualı bir şehir olduğunu bir kez daha hatırlamamız lazım." ifadesini kullandı.

        Zengin, bir partinin mükemmel olabileceğini ancak o partinin mükemmelliği ile adayın ruhunun da örtüşmesi gerektiğini dile getirdi.

        Yerel seçimlerin, bunların hepsinin bir araya geldiği, çok parametreli, son derece karmaşık yapıya sahip olduğunu söyleyen Zengin, "O yüzden yerel seçimlerdeki başarı çıtası daha zorlu bir çıta. O yüzden biz bu seçimlerde zorlu bir şeye talibiz. Çanakkale'de de yola çıkarken, Çanakkale ruhuyla her şeyi başarabileceğimizi düşünerek, sayılardan, rakamlardan, anketlerden, hepsinden azade olarak her şeyi başarabilecek bir gücümüz olduğunu tekrar hatırlayarak bu seçimlerin arkasında olmamız lazım." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yerel seçim beyannamesine değinen Zengin, iş yaparken üretkenlik, adil, erişilebilir ve kapsayıcı olmayı ilke olarak önlerine koyacaklarını ifade etti.

        Türkiye'de bir grup siyasetçinin asla icraattan bahsetmek istemediğine dikkati çeken Zengin, şöyle devam etti:

        "Çünkü onlar bütün kurgularını kendi dar siyaset alanlarında yapmak istiyorlar. Bazen düşünüyorum, gerçekten kazanmaya talipler mi? Bizim yaptığımız işlerde ortaya koyduğumuz kapsayıcılık; dili, ırkı, geldiği yer, hepsinden bağımsız olarak herkesi kuşatan bir yaklaşım. Merkezi hükümette de böyle, Meclis'te de böyle ama en önemlisi şehirlerimizde de böyle olsun, kapsayıcı olsun. Vizyoner olsun, yeni olan her şey bu şehre gelsin. Herkesten önce gelsin, şehirlerimize. Şehirlerimiz arasında icraatta bir rekabet olsun."

        - İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı

        Özlem Zengin, İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Bazı polislerin yaralandığını belirten Zengin, şunları kaydetti:

        "İki terörist, orada bu eylemi yaparken durduruldular. Onlarla alakalı Meclis'te şimdiki adıyla DEM milletvekillerinin ortak defaatle açıklamaları var, eylemleri var. Onlar çok yeni hapisten çıkmışlar. Onların çıkması için tahliye edilmeleri için yaptıkları basın toplantıları var. Genel Kurulda yaptıkları konuşmalar var. Genel Kurula geldiklerinde ben size soruyorum; her defasında millete selam vermek yerine hapishaneye selam verenlerden vatanperver olur mu? Olamaz, asla olamaz. Onlara oy veren seçmenlerin de ben asla bunu istemediğine inanıyorum."

        Cumhur İttifakı'nın Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu'na ve partisinin diğer adaylarına başarılar dileyen Zengin, daha sonra ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

        AK Parti'nin belediye başkan adayları, ilçelerde Bozcaada'da Mustafa Mutay, Eceabat'ta Serkan Gündüz, Gökçeada'da Yıldıray Ölçek, Yenice'de Veysel Acar, Ayvacık'ta Ersan Sezer, Bayramiç'te Sadettin Arslan, Lapseki'de Eyüp Yılmaz, Ezine'de Güray Yüksel, Çan'da Ersin Çetin, Gelibolu'da Ali Kamil Soyuak, Biga'da Bülent Erdoğan, beldelerde ise Kepez'de Cüneyt Aksu, Kalkım'da İbrahim Taşkın, Küçükkuyu'da Halil Zahit Mert, Umurbey'de İlker Uzunçakır, Çardak'ta Recep Sezgin, Geyikli'de Mevlüt Oruçoğlu, Terzialan'da Tuncay Göymen, Kavakköy'de Mert Nizamoğlu, Evreşe'de Hakkı Uysal, Gümüşçay'da Adnan Pastırmacı, Karabiga'da Ahmet Elbi oldu.

        Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, ilçe ve beldelerin başkanları, başkan adayları ile partililer katıldı.

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