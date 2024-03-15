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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 22 ölü (6)

        SEMADİREKADASI'NA GİDİYORLARMIŞÇanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 7'i çocuk olmak üzere 22 kişiye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:33
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        Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 22 ölü (6)
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        SEMADİREKADASI'NA GİDİYORLARMIŞ

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 7'i çocuk olmak üzere 22 kişiye yükseldi. Öte yandan göçmenlerin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıktığı ve Yunanistan'a bağlı Semadirek Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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