Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı; 22 ölü (6)

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan botta ölenlerin sayısı 7'i çocuk olmak üzere 22 kişiye yükseldi. Öte yandan göçmenlerin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli Burnu mevkisinden yola çıktığı ve Yunanistan'a bağlı Semadirek Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

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