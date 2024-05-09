Çanakkale'de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama

ÇANAKKALE'de N.K. ile O.T.'yi bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 6 Mayıs'ta saat 00.30'da klip çekimi için Yalova'dan Çanakkale'ye gelen N.K. ile O.T.'nin kaldığı günlük kiralık eve gidip, boğazlarına bıçak dayadı. Şüpheliler, 40 bin üzeri imitasyon cep telefonu, kulaklık ve cüzdanı gasbedip, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ile Y.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından 6-7 Mayıs'ta yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün İ.G., O.T., T.C., H.K., Y.S. ile Y.Ç. adliyeye sevk edilirken, D.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.K., T.C. ve İ.G. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.T., Y.S. ile Y.Ç. serbest bırakıldı.