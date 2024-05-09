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        Çanakkale'de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama

        ÇANAKKALE'de N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:00
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        Çanakkale'de bıçak zoruyla gasba 3 tutuklama
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        ÇANAKKALE'de N.K. ile O.T.'yi bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

        Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 6 Mayıs'ta saat 00.30'da klip çekimi için Yalova'dan Çanakkale'ye gelen N.K. ile O.T.'nin kaldığı günlük kiralık eve gidip, boğazlarına bıçak dayadı. Şüpheliler, 40 bin üzeri imitasyon cep telefonu, kulaklık ve cüzdanı gasbedip, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ile Y.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından 6-7 Mayıs'ta yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün İ.G., O.T., T.C., H.K., Y.S. ile Y.Ç. adliyeye sevk edilirken, D.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.K., T.C. ve İ.G. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.T., Y.S. ile Y.Ç. serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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