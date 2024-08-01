Abdülhamid Han sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Abdülhamid Han gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Daha sonra Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen sondaj gemisi Abdülhamid Han, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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