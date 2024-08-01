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        Abdülhamid Han sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

        TÜRKİYE'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:55
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        Abdülhamid Han sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
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        TÜRKİYE'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Abdülhamid Han gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Daha sonra Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen sondaj gemisi Abdülhamid Han, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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