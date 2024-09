Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'na binlerce ziyaretçi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndaki Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Tabiat parkı içinde yer alan doğal güzellikler, görenleri hayran bırakıyor.

Bayramiç'e 30 kilometre uzaklıkta olan, mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak bilinen, dünyanın ilk güzellik yarışmasına ev sahipliği yapan Kazdağları'ndaki Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, 1986 yılında tescil edilerek 5,85 hektarlık alanıyla tabiat parkı olarak ilan edildi. Kazdağları'nın Bayramiç sınırları içinde yer alan, efsanelere konu olan tarihsel geçmişi, kendine özgü doğası, yüksek oksijen oranına sahip olan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, içindeki şelalelerle her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. Bölgenin hemen her yerinde birbirinden güzel şelaleler ve su kaynakları bulunuyor. Bu doğal güzelliği, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Kent gürültüsünden uzaklaşarak temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatilinde Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nı tercih ediyor.