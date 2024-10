AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 5 kıta 70 ülkede insani yardım faaliyetlerini yürüttüklerini belirtip, "2018- 2022 yılı Küresel İnsan Yardım Raporu incelendiğinde her yıl neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayrisafi milli hasılası orantılandığında en fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2024- 2025 akademik yılı açılış tören İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, AFAD Başkanı Okay Memiş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda AFAD Başkanı Okay Memiş, 'Türkiye'de Afet Yönetimi ve 6 Şubat Depremi' konulu açılış dersini verdi.

'5 KITA 70 ÜLKEDE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYORUZ'

Sadece Türkiye'de değil dünyada da insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan AFAD Başkanı Okay Memiş, "5 kıta 70 ülkede insani yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Onu da özellikle ifade etmek isterim. 2018- 2022 yılı Küresel İnsan Yardım Raporu incelendiğinde her yıl neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayrisafi milli hasılası orantılandığında en fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız. Bunları anlatırken yer yer eleştiriler ve sosyal medyada haksız linçlere de maruz kalıyoruz. Biz kendi ülkemizin vatandaşlarını asla ihmal etmeden bu yardımları yapıyoruz. Biz Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'daki vatandaşlarımızı asla ihmal etmeden bu işleri yapıyoruz. Gazze'ye toplamda 80 bin ton insani yardım yapıyoruz. Her ay neredeyse Mısır'a, Kahire'ye kendim bizzat gidiyorum. Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım malzemelerini ulaştırmaya gayret ediyoruz ama çok büyük güçlüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Biz AFAD olarak Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden iyi şekilde başlamasına vesile olduğumuzu söyleyebiliriz. Sürekli orada afet diplomasisiyle, oradaki hükümetlerle güven telkin ederek bizim iyi niyetimizi anladılar. Biz de onlara birçok konuda yardımcı oluyoruz ve yeniden bu şeylere başlattık diyebilirim. Sadece Gazze'ye değil şu an Başkan Yardımcımız Bosna Hersek'te. Orada en son bir sel meydana geldi, 18 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi kayıptı, oradayız. Bangladeş'te sel oldu, oradaydık. Afganistan'da, Pakistan'da, Sudan'da, Somali'de, şimdi Lübnan'da bir şey var. Güneyimizde, 2 saat mesafede, adeta bir savaş ortamı var. Dolayısıyla duyarlı şekilde bekliyoruz" diye konuştu.