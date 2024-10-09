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        AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız

        AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 5 kıta 70 ülkede insani yardım faaliyetlerini yürüttüklerini belirtip, "2018- 2022 yılı Küresel İnsan Yardım Raporu incelendiğinde her yıl neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayrisafi milli hasılası orantılandığında en fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:30
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        AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız
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        AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 5 kıta 70 ülkede insani yardım faaliyetlerini yürüttüklerini belirtip, "2018- 2022 yılı Küresel İnsan Yardım Raporu incelendiğinde her yıl neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayrisafi milli hasılası orantılandığında en fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız" dedi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2024- 2025 akademik yılı açılış tören İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, AFAD Başkanı Okay Memiş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda AFAD Başkanı Okay Memiş, 'Türkiye'de Afet Yönetimi ve 6 Şubat Depremi' konulu açılış dersini verdi.

        'AFAD OLARAK DÜNYADA DA BU İŞİ EN İYİ BİLEN EKİPLERDEN BİRİSİYİZ'

        AFAD Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremi ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Memiş, "Sizlere şu ana kadar anlattığım operasyon dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonudur. Bunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti başarmıştır. Eksiklerimiz vardır ama bu operasyon bu kadar kısa sürede yapılan en büyük operasyonudur. Bunu dünyadaki diğer afetleri inceleyerek söyledik. Devletin, milletimizin gösterdiği refleks gerçekten takdire şayandır. Afet yönetiminin 3 ayağı vardır. Bir, afet öncesi. İki, afetlere müdahale. Üç, afet sonrası iyileştirme. Az önce de söyledim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti olarak afetlere müdahale de ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyi memleketlerinden birisiyiz. Ancak risk azaltmada daha epeyce mesafe almamız gerektiğinin de bilincinde farkındayız" dedi.

        'YAPMAMIZ GEREKEN, SAĞLAM ZEMİNE YIKILMAYACAK BİNALAR İNŞA ETMEK'

        Deprem afeti açısından risk azaltmanın yolunun 'kentsel dönüşüm' olduğunu vurgulayan Memiş, "Çanakkale'de şayet risk varsa riskli binaları tespit edip yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımız marifetiyle mutlaka dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Bunu yapamazsak yıkımlarla karşı karşıya kalacağız. Bu bizim için çok önemli. Bina Deprem Yönetmeliği'ni güncelliyoruz, güncelledik. Akademik çalışmayı mühendislerimizle, hocalarımızla bitirdik. Kamuoyuyla, Bakanlar Kurulu'na sunduktan sonra paylaşacağız. Binaların daha sağlam şekilde yapılması ile ilgili çalışma. 'Eskiden niye yapmadınız' diyecek olursanız; her depremin mühendislik açısından öğrettiği hususlar var. Yaşanan depremin büyüklüğünden sonra sistemi yeniden kurgulamak zorunlu hale geldi. Dolayısıyla risk azaltmaya yönelik de çalışma yapmamız gerekiyor. Müdahale kapasitemizi geliştiriyoruz ve arttırıyoruz. Bizim yapmamız gereken, sağlam zemine yıkılmayacak binalar inşa etmek. Kahraman ordumuzu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, jandarmamızı, polisimizi eğitmeye başladık. Önce kamudan başladık. Onlara verdiğimiz eğitimlerle enkazlarda ve afetlerde müdahale kapasitemiz arttırmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu artarak devam edecek" diye konuştu.

        'AFAD DÜNYADA DA BU İŞİ EN İYİ BİLEN EKİPLERDEN BİRİ'

        Eğitim alanı ve eğitmen kapasitesini artırdıklarına değinen Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

        “Arama kurtarma eğitmeni de çok önemli. Biz sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde özellikle hem gönül coğrafyamızda hem Türk Cumhuriyetleri'nde mentörlük yapıyoruz. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Sivil Koruma mekanizmasının da üyesiyiz ve uluslararası akreditasyona sahip olan bir kurumuz. AFAD olarak dünyada da bu işi en iyi bilen ekiplerden birisiyiz. Keşke dramatik tecrübelerimiz olmasa da bunu söylemesek. Arama-kurtarma malzemelerini yerli ve milli hale getiriyoruz. 7/24 dört hiçbir ayrım yapmaksızın Anadolu'nun 85 milyonunda 81 vilayetteki bütün kardeşlerimizin hem emrindeyiz hem de onların yanındayız. Bütün imkanlarımızı onlar için seferber etmeye gayret ediyoruz.”

        '5 KITA 70 ÜLKEDE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYORUZ'

        Sadece Türkiye'de değil dünyada da insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan AFAD Başkanı Okay Memiş, "5 kıta 70 ülkede insani yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Onu da özellikle ifade etmek isterim. 2018- 2022 yılı Küresel İnsan Yardım Raporu incelendiğinde her yıl neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayrisafi milli hasılası orantılandığında en fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız. Bunları anlatırken yer yer eleştiriler ve sosyal medyada haksız linçlere de maruz kalıyoruz. Biz kendi ülkemizin vatandaşlarını asla ihmal etmeden bu yardımları yapıyoruz. Biz Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'daki vatandaşlarımızı asla ihmal etmeden bu işleri yapıyoruz. Gazze'ye toplamda 80 bin ton insani yardım yapıyoruz. Her ay neredeyse Mısır'a, Kahire'ye kendim bizzat gidiyorum. Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım malzemelerini ulaştırmaya gayret ediyoruz ama çok büyük güçlüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Biz AFAD olarak Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden iyi şekilde başlamasına vesile olduğumuzu söyleyebiliriz. Sürekli orada afet diplomasisiyle, oradaki hükümetlerle güven telkin ederek bizim iyi niyetimizi anladılar. Biz de onlara birçok konuda yardımcı oluyoruz ve yeniden bu şeylere başlattık diyebilirim. Sadece Gazze'ye değil şu an Başkan Yardımcımız Bosna Hersek'te. Orada en son bir sel meydana geldi, 18 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi kayıptı, oradayız. Bangladeş'te sel oldu, oradaydık. Afganistan'da, Pakistan'da, Sudan'da, Somali'de, şimdi Lübnan'da bir şey var. Güneyimizde, 2 saat mesafede, adeta bir savaş ortamı var. Dolayısıyla duyarlı şekilde bekliyoruz" diye konuştu.

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