ÇOMÜ'de afet yönetimiyle ilgili projenin açılışı gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ortak olduğu Erasmus+ kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "İletişim Lideri Ol! Afeti Yönet!" isimli projenin açılışı gerçekleştirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ortak olduğu Erasmus+ kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "İletişim Lideri Ol! Afeti Yönet!" isimli projenin açılışı gerçekleştirildi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, proje ekibine teşekkür ederek, afetlerde iletişimin, projelerin önemini anlattı.
Projeyi desteklediklerini belirten Erenoğlu, "Bir deprem ülkesi olarak, bu proje yalnızca üniversitemiz için değil ülkemiz ve geleceğimiz için de oldukça önemli. Bu ve benzeri projeler enerjimizi, sinerjimizi, ivmemizi yükseltmemize ve depreme bilinçli bireyler yetiştirmemize yardımcı olacaktır." dedi.
Proje Koordinatörü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Dalaylı ise projenin amaçları, hedefleri, proje kapsamında yapılacak faaliyetler, sonrasındaki yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı da afet bölgelerindeki iletişim koordinasyon ihtiyaçlarına değinerek, Ankara ve İstanbul aşamalarında ayrıca 60 öğrencinin daha eğitim alacağını bildirdi.
Proje kapsamında düzenlenecek eğitimler 12-14 Ekim’de gerçekleştirilecek.
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