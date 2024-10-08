ÇOMÜ'de afet yönetimiyle ilgili projenin açılışı gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ortak olduğu Erasmus+ kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "İletişim Lideri Ol! Afeti Yönet!" isimli projenin açılışı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, proje ekibine teşekkür ederek, afetlerde iletişimin, projelerin önemini anlattı.

Projeyi desteklediklerini belirten Erenoğlu, "Bir deprem ülkesi olarak, bu proje yalnızca üniversitemiz için değil ülkemiz ve geleceğimiz için de oldukça önemli. Bu ve benzeri projeler enerjimizi, sinerjimizi, ivmemizi yükseltmemize ve depreme bilinçli bireyler yetiştirmemize yardımcı olacaktır." dedi.