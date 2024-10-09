Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı

Tatbikatı, ilgili kurumların müdürleri ile havalimanı yöneticileri takip etti.

Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Metin Oktay Caddesi'nde yaklaşık 200 personelin görev aldığı tatbikatta, kazazedeler ile yolcu yakınlarını ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri canlandırdı.

Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Türk Hava Yolları (THY) İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü işbirliğinde hazırlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.