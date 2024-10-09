Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Türk Hava Yolları (THY) İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü işbirliğinde hazırlandı.

        Metin Oktay Caddesi'nde yaklaşık 200 personelin görev aldığı tatbikatta, kazazedeler ile yolcu yakınlarını ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri canlandırdı.

        Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü.

        Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı.

        Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Tatbikatı, ilgili kurumların müdürleri ile havalimanı yöneticileri takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        Fransa'da Eyfel anlaşmazlığı
        Fransa'da Eyfel anlaşmazlığı
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Milli ara sonrası kritik viraj!
        Milli ara sonrası kritik viraj!
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        "Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız"
        "Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız"
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!

        Benzer Haberler

        Bozcaada'nın biyoçeşitliliği ve çevre sorunları çalıştay kapsamında görüşül...
        Bozcaada'nın biyoçeşitliliği ve çevre sorunları çalıştay kapsamında görüşül...
        ÇOMÜ'de afet yönetimiyle ilgili projenin açılışı gerçekleştirildi
        ÇOMÜ'de afet yönetimiyle ilgili projenin açılışı gerçekleştirildi
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje des...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje des...
        Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimin geçmişi 8 bin 800 yıl ö...
        Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimin geçmişi 8 bin 800 yıl ö...
        Alzheimer'e önlem için oğluyla aynı kampüste ikinci üniversitesini okuyor
        Alzheimer'e önlem için oğluyla aynı kampüste ikinci üniversitesini okuyor
        Çanakkale'de 10 yeni polis aracı hizmete başladı
        Çanakkale'de 10 yeni polis aracı hizmete başladı