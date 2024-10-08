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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje desteklenecek

        Eceabat Zeytin Üreticileri Derneğince hazırlanan "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur" isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2024 yılı hibe programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:16
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje desteklenecek
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        Eceabat Zeytin Üreticileri Derneğince hazırlanan "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur" isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2024 yılı hibe programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediyesi ve Eceabat Ziraat Odasınca destek sağlanan projeyle, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik eğitim, gezi ve zeytin kasası temini planlanıyor.

        Projenin ilk ayağı olan "Temel Zeytin Üretimi" konulu eğitim, Tarihi Alan Başkanlığı konferans salonu’nda gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca zeytin yetiştiriciliği, zeytin hastalıkları, zeytinyağı, evde zeytin yapımı ile ilgili dernek üyeleri ve bölge halkına eğitim verildi.

        Eğitim soru cevap bölümüyle tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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