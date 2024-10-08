Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje desteklenecek

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneğince hazırlanan "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur" isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2024 yılı hibe programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediyesi ve Eceabat Ziraat Odasınca destek sağlanan projeyle, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik eğitim, gezi ve zeytin kasası temini planlanıyor.

Projenin ilk ayağı olan "Temel Zeytin Üretimi" konulu eğitim, Tarihi Alan Başkanlığı konferans salonu’nda gerçekleştirildi.