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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm - SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Mendirekten denize atladı ancak kuma çakıldı! Büyük acı!

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 32 gün önce yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskeleden denize atlayan ancak kuma çakılarak boynu kırılan 26 yaşındaki Yunus Gürdal, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:26
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        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
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        Antalya'da olay, Kumluca'da yaşandı. Denizde yüzmek için arkadaşlarıyla gittiği Karaöz mevkiinde mendirekten suya atladığı sırada kuma çakılan ve sağlık ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Gürdal (26) kurtarılamadı.

        CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Gürdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

        3 METREDEN DENİZE ATLAMIŞTI

        Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, 7 Eylül'de yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atlayınca boynu kırılmış ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        BOYUNDA 3 KIRIK, CİĞERDE KUM TESPİT EDİLMİŞTİ

        Boynunda 3 ayrı kırık olduğu ve ciğerlerine kum kaçtığı tespit edilen Güral, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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