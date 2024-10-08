Alzheimer'e önlem için oğluyla aynı kampüste ikinci üniversitesini okuyor

ÇİĞDEM ALYANAK - Annesini Alzheimer, babasını demans nedeniyle kaybeden, genetik yatkınlık ihtimaline karşı zihnini dinç tutmak amacıyla girdiği üniversite sınavında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne yerleşen 50 yaşındaki Sinem Gören, oğluyla aynı kampüste öğrenim görüyor.

Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü'nden 1996'da mezun olan iki çocuk annesi Gören, 2019'da babasını demans, 2023'te annesini Alzheimer nedeniyle kaybetti.

Gören, bu hastalıklara genetik yatkınlığının olabileceği ihtimaline karşı beynini aktif tutmak amacıyla yeniden üniversiteye gitmeye karar verdi.

Geçen sene ÇOMÜ İngilizce Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanan oğlu Can Gören'in (21) desteğiyle üniversite sınavına hazırlanan Sinem Gören, bu süreçte eşi Ufuk ve 10 yaşındaki kızı Maya Gören'in de desteğini aldı.

Yıllar sonra kampüs havasını tadan, genç öğrencilerle eğitim hayatını sürdürmenin getirdiği enerjiyle yaşama daha çok bağlanan Gören, dersine giren akademisyenlerden de tam destek görüyor.

Kadınlara tanınan bu pozitif ayrımcılıktan yararlanarak, eğitimin yaşı olmadığına örnek teşkil eden Gören, oğlu Can ile aynı üniversitede yeniden öğrenci oldu.

2019'dan 2023'e kadar hastalık süreci yaşadıklarını belirten Gören, "Annem Alzheimer ve babam demans hastasıydı. Onları kaybettikten sonra beynimi aktif tutmak istedim, unutmak istemedim. Dolayısıyla üniversiteye yazılmak istedim. İlk tercihim edebiyattı. Çünkü kitap yazmak istiyorum. İlk tercihime yerleşemeyince de araştırmaları öğreneyim dedim ve gazeteciliği seçtim. Oğlum geçen sene hazırlıktaydı, bu sene birinci sınıftayız. Beraber okuyoruz." diye konuştu.

Gören, üniversiteyi YÖK'ün "34 yaş üstü kadın" kontenjanından kazandığını anlatarak, "Aslında ben de çok beklemiyordum, uzaktan eğitim bekliyordum. Kazandım, çok mutluyum, memnunum. Üniversite hayatına tekrar dönmek de güzel." dedi.