Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Türkiye'nin afetlere müdahale ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyilerinden olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Türkiye'nin afetlere müdahale ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyilerinden olduğunu söyledi.

        Memiş, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde verdiği "Türkiye'de Afet Yönetimi ve 6 Şubat Depremleri" konulu ilk derste, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşadıkları deneyimleri anlattı.

        AFAD'ın 2020 yılında Kahramanmaraş'ta 7,2 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yaptığını belirten Memiş, "İki şey öngörülememiş: Bir, deprem çok daha büyük olmuş. İki, ikiz deprem niteliğinde bir deprem olmuş. Ayrıca etki ettiği alan çok büyük. Deprem başta Suriye olmak üzere, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak'ta dahi yoğun şekilde hissedildi." diye konuştu.

        Memiş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkım neticesinde 11 bin 488 AFAD personelinin, 90 ülkeden 35 bin 250 arama kurtarma görevlisinin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Deprem sonrası ayrıca 650 bin kamu personelinin görev yaptığını aktaran Memiş, bölgenin yeniden imarıyla ilgili rakamları da paylaştı.

        Bunun "dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu" olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

        "Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti başarmıştır. Eksiklerimiz vardır ama bu operasyon bu kadar kısa sürede yapılan en büyük operasyondur. Bunu, dünyadaki diğer afetleri inceleyerek söyledik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti olarak afetlere müdahale ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyi memleketlerinden biriyiz. Ancak risk azaltmada daha epeyce mesafe almamız gerektiğinin de bilincinde ve farkındayız. Deprem afeti açısından risk azaltma, kentsel dönüşüm demektir. Çanakkale'de risk varsa, Çanakkale'deki riskli binaların tespit edilip yerel yönetimlerimiz marifetiyle, vatandaşlarımız marifetiyle mutlaka dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Bunu yapamazsak şayet yıkımlarla karşı karşıya kalacağız. Bu bizim için çok önemli."

        - İş adamı Davut Doğan "fahri doktora" ünvanıyla onurlandırıldı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman da ÇOMÜ'nün kentin güzide kuruluşlarından olduğunu, yükseköğretim faaliyetlerini yürütürken diğer yandan çok nitelikli akademisyenleri eliyle bilime önemli katkılar sağladığını, bölgesel kalkınmaya, ilin kalkınmasına ciddi manada destek verdiğini belirtti.

        İlin yüksek potansiyelinin tarım, sanayi, kültür ve turizm alanlarında çok yukarıda olduğunu vurgulayan Toraman, bunların tamamında üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarının, sektörün çok yoğun işbirliği ve uyumlu çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise Gazze'deki insani krize dikkati çekerek, uluslararası akademisyenler ve öğrencilere yönelik baskılara karşı üniversitelerin destek sunması gerektiğini ifade etti.

        Rektör Erenoğlu, konuşmasının ardından Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a Üniversite Senatosu adına "işletme" alanında Fahri Doktora Beratı'nı takdim etti, cübbesini giydirip rozetini taktı.

        Davut Doğan, çok farklı bir heyecan yaşadığını dile getirerek, kendisini "fahri doktora" ünvanı ile onurlandıran Erenoğlu ve senato üyelerine teşekkürlerini iletti.

        Her şeyin bir hayalle başladığını ve girişimcinin hayalini gerçeğe dönüştüren kişi olduğunu anlatan Doğan, ailesinin girişimcilik hikayesine ilişkin bilgiler aktardı.

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) dereceye giren ekiplere ödülleri, Vali Toraman ve Rektör Erenoğlu tarafından verildi.

        Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle geçen yıl yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alan akademisyenler ödüllerini AFAD Başkanı Okay Memiş'ten, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10 bine giren öğrenciler ise ödüllerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız
        AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardım yapan ülke pozisyondayız
        Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı
        Çanakkale'de uçak kazası senaryosuyla geniş katılımlı tatbikat yapıldı
        Bozcaada'nın biyoçeşitliliği ve çevre sorunları çalıştay kapsamında görüşül...
        Bozcaada'nın biyoçeşitliliği ve çevre sorunları çalıştay kapsamında görüşül...
        ÇOMÜ'de afet yönetimiyle ilgili projenin açılışı gerçekleştirildi
        ÇOMÜ'de afet yönetimiyle ilgili projenin açılışı gerçekleştirildi
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje des...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zeytin üreticileri için hazırlanan proje des...
        Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimin geçmişi 8 bin 800 yıl ö...
        Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimin geçmişi 8 bin 800 yıl ö...