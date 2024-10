Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız

CHPGenel Başkanı Özgür Özel, "Kim 'Geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip, buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'Parlamento içindeki muhalefet', 'Dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 21 belediye başkanının katıldığı, il belediye başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu belirten Özel, "Hep söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısının ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı. İl belediye başkanları aylık ya da 45 günlük periyotlarla bir araya geliyor. Çok önemli bir gündemle çalışıyorsunuz, sunumlar alıyorsunuz. Deneyimlerinizi aktarıyorsunuz, tecrübeleri paylaşıyorsunuz, projelerde ortaklaşıyorsunuz. Buradan evinize giderken benzer özellikler arz eden ve içeren 20 farklı ilin görüşünü, tecrübesini, deneyimini, projelerini öğrenmiş olarak ve vizyonunuza vizyon katmış olarak, zihniniz ilinize daha iyi hizmet etme noktasında daha da berraklaşmış bu konuda daha motive olmuş olarak dönüyorsunuz" dedi.

Özel, "Bu çok kıymetli toplantıları çok önemsiyorum. Bundan sonra da bu toplantıların aynı rutinde aksamadan, aynı ciddiyette bu başarılı sonuçları üreterek devam edeceğine inanıyorum. Merkezin yerele yapacağı katkılar ya da vereceği talimatlar kıymetlidir; ama bunun yerelde bir yerel lider olduğu ve o yerel liderin sorunlar ortaya çıktığında buna yerelden ilk reaksiyonu veren ve orada liderlik eden, önderlik eden ve güven veren kişi olduğunu sizler gösterdiniz. Pandemiden geriye, AK Parti'li herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. 'Pandemide ne yaptık' deyince, merkezi olarak yapılan, yapılamayan şeyler konuşuluyor, tartışılıyor ama 'Pandemide bunun dışında ne yapıldı?' derseniz, her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var" diye konuştu.

İl belediye başkanlarının 6 aylık çalışmalarından gurur duyduğunu söyleyen Özel, "Çanakkale'de ilkokulda okuyan çocukların hiçbiri, boş beslenme çantasıyla okula gitmiyor. Çünkü Çanakkale Belediyesi, yoksul çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Türkiye'de 3 çocuktan 1'i beslenme çantasız okula gidiyor. Kantinden alışveriş yapmayan çocukların sayısı yüzde 66. Üç çocuktan 2'si kantine hiç uğramıyor. 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor, aç dönüyor. Bunun Çanakkale'de olmadığını öğrenmek kadar gurur verici bir şey yok. Beyoğlu Belediyesi'nin okullarda başlattığı su sebili uygulaması, diğer belediyeler arasında da yayılmaya başladı. Çanakkale'de çeşmeden akan su içilebiliyor. Çünkü Çanakkale Belediyesi'ni 2019'da AK Parti'den almadık. Alsaydık, AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerde olduğu gibi içilemez, çamur gibi su akıyor olacaktı. Her birinize genel başkanınız olarak söylüyorum; şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa, akan su içilebilir değilse, okulda babasının, annesinin durumu iyi olanların iyi su alıp içtiği, diğerlerinin çeşmeye dayanıp, hastalığı ağzına dayadığı bir şeye izin vermeyin. Okul sebili uygulamasını hızla yaygınlaştırmanızı ve bu ülkenin yoksul ailelerinin evlatlarının temiz su içme hakkına ve sağlıklarına sahip çıkmanızı özellikle arzu ediyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYELERDE İNANILMAZ PERSONEL FAZLASI VAR'

25 şehirde 57 kent lokantası açtıklarını belirten Özel, "Bu sayının daha da artması gerekiyor. CHP'li belediyeler 6 ayda 77 kreş açtı. Bunu önemsiyoruz. Bu kadınların çalışma hayatına katılması ve çocukların hayata hazırlanması yönünden imkan sağlıyor. Yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar var. Çözemediğimiz sorun, işsizlik. Çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. İşsizlik sorununu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. 0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar. TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Sadece 2023 Ağustos'tan, 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda. Kim 'Geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip, buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'Parlamento içindeki muhalefet', 'Dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız" açıklamalarında bulundu.