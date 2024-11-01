Çanakkale merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı (2)

Çanakkale'ninBiga ilçesi ile Kocaeli'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

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