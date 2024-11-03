Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombalaması sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te boğazın girişini bombalamaları sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er için Seddülbahir Kalesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanı'nda karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.