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        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

        ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombalaması sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:20
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        Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
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        ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombalaması sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te boğazın girişini bombalamaları sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er için Seddülbahir Kalesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanı'nda karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

        'CUMHURİYETİMİZE GİDEN YOLLARIN BAŞLANGICI HEP ÇANAKKALE OLDU'

        Program sonunda açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 3 Kasım. 3 Kasım 1914’te Çanakkale Savaşları’nın başlamasından hemen akabinde Çanakkale Boğazı’nın girişindeki İngiliz savaş gemisinin açmış olduğu ateş sonucunda Seddülbahir Kalesi’ndeki cephaneliğinde 81 er, 5 subayımız toprağa düştüğü, yani Çanakkale Savaşları’nda ilk şehitleri toprağa verdiğimiz gün. Onları bugün büyük bir saygıyla, rahmetle andık. Onların tarihteki yerlerini aldıktan sonra Türk milletinin de kalbinde müstesna yerini aldıklarını çok iyi biliyoruz. Biz Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale kahramanlığını her daim canlı tutmak için, unutturmamak için ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün de Çanakkale’nin ilk şehitlerinin geniş bir katılımla, devletimizle, milletimizle yöre halkıyla beraber dualarla andık. Bu toprakların vatan yapılması, Cumhuriyetimize giden yolların başlangıcı hep Çanakkale oldu. Buralar o büyük kahramanlığının yapıldığı yerler. Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarının, ayak izlerinin olduğu yerler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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