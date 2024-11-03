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        Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için kapatıldı

        ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:25
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        Çanakkale Boğazı'nda transit geçişler, fırtına nedeniyle bazı gemiler için kapatıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı’nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına ve akıntı nedeniyle saat 16.00 itibariyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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