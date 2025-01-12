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        Çanakkale'de otomobil çaya uçtu: 1 yaralı, 1 kayıp

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, çaya uçan otomobilin sürücüsü İlkehan Mert Salathan (21) yaralandı, ulaşılamayan yanındaki Ali Kaan Demir (21) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:00
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        Çanakkale'de otomobil çaya uçtu: 1 yaralı, 1 kayıp
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        ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde, çaya uçan otomobilin sürücüsü İlkehan Mert Salathan (21) yaralandı, ulaşılamayan yanındaki Ali Kaan Demir (21) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde meydana geldi. İlkehan Mert Salathan’ın kontrolünü yitirdiği 41 AFU 652 plakalı otomobil, Kocabaş Çayı'na uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Salathan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlkehan Mert Salathan, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanında bulunan ve kaza sırasında çaya düştüğü sanılan Ali Kaan Demir için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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