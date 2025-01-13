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        Çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı (2)

        SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDIÇanakkale'nin Çan ilçesinde çaya uçan, Ali Kaan Demir'in hayatını kaybettiği otomobilin sürücüsü İlkehan Mert Salathan, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:25
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        Çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı (2)
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        SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çaya uçan, Ali Kaan Demir'in hayatını kaybettiği otomobilin sürücüsü İlkehan Mert Salathan, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

        Levent DİKMEN/ÇANAKKALE,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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