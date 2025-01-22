Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı (3)
FERİBOTSEFERLERİ NORMALE DÖNDÜÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, sis etkisini azalmasının ardından Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
FERİBOTSEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, sis etkisini azalmasının ardından Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.