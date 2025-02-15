Çanakkale Emniyeti'nden 'Sevgililer Günü'ne özel klip

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak' klibi hazırladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 'Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak' klibi hazırlandı. 5 polis memuru, 1 komiser ile ikinci sınıf emniyet müdürü tarafından seslendirilen 'Seni Yazdım' isimli şarkı ile Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı. Şarkının nakarat bölümü polisler tarafından topluca seslendirilirken, Çanakkale Şehitler Abidesi ve Türk bayrağının görüntüsü izleyenleri gururlandırdı.