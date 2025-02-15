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        Çanakkale Emniyeti'nden 'Sevgililer Günü'ne özel klip

        ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak' klibi hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:30
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        Çanakkale Emniyeti'nden 'Sevgililer Günü'ne özel klip
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        ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak' klibi hazırladı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 'Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak' klibi hazırlandı. 5 polis memuru, 1 komiser ile ikinci sınıf emniyet müdürü tarafından seslendirilen 'Seni Yazdım' isimli şarkı ile Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı. Şarkının nakarat bölümü polisler tarafından topluca seslendirilirken, Çanakkale Şehitler Abidesi ve Türk bayrağının görüntüsü izleyenleri gururlandırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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